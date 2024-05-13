Радченко Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1958
Дочь: Популовская Плаксина (Радченко) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Радченко Виктор
Рождение ребёнка
29.07.1960
Дочь: Прудникова (Радченко) Мария Викторовна
Отец ребёнка: Радченко Виктор
Рождение ребёнка
19.07.1962
Сын: Радченко Сергей Викторович
Отец ребёнка: Радченко Виктор
Рождение ребёнка
13.03.1965
Дочь: Прудникова (Радченко) Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Радченко Виктор
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.01.1979
Отец ребёнка: Радченко Виктор
Смерть
Неизвестно