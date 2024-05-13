Радченко Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1958

Дочь: Популовская Плаксина (Радченко) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Радченко Виктор

Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.07.1960

Дочь: Прудникова (Радченко) Мария Викторовна

Отец ребёнка: Радченко Виктор

Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.07.1962

Сын: Радченко Сергей Викторович

Отец ребёнка: Радченко Виктор

Большое Сорокино, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.03.1965

Дочь: Прудникова (Радченко) Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Радченко Виктор

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.01.1979

Сын: Радченко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Радченко Виктор

Смерть
Неизвестно

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