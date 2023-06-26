Манеева Светлана Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1980
Отец: Манеев Олег Хамзеевич
Рождение ребёнка
08.04.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахмедов Наим Негматович
Рождение ребёнка
04.11.2011
Сын: Ахмедов Абдуджалил Наимович
Отец ребёнка: Ахмедов Наим Негматович
Рождение ребёнка
13.09.2018
Дочь: Ахмедова Олия Наимовна
Отец ребёнка: Ахмедов Наим Негматович