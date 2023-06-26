Манеева Светлана Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манеева Светлана Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1980

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.
2018 г.р.

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1980

Отец: Манеев Олег Хамзеевич

Мать: Радюкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
08.04.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмедов Наим Негматович

Рождение ребёнка
04.11.2011

Сын: Ахмедов Абдуджалил Наимович

Отец ребёнка: Ахмедов Наим Негматович

Рождение ребёнка
13.09.2018

Дочь: Ахмедова Олия Наимовна

Отец ребёнка: Ахмедов Наим Негматович