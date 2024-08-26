Тююшев Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
Около 1878
за 1879 нет записи о рождении, а в 1879 встречается в ИР и Якову записано, что 1 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1904
Жена: не указана
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1907
Мать ребёнка: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна
Смерть
Неизвестно