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Тююшев Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Корюков Андрей Иванович

Мать: Корюкова (Щекалева) Мария Матвеевна

за 1879 нет записи о рождении, а в 1879 встречается в ИР и Якову записано, что 1 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тююшев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тююшев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна

Бракосочетание
28.01.1904

Жена: не указана

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Тююшев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Тююшева (Агапова) Анна Акакиевна

Смерть
Неизвестно

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