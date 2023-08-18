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Мальгина Ирина Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Мальгин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Мальгин Дмитрий Индисович

Рождение ребёнка
19.12.1919

Дочь: Мальгина Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальгин Дмитрий Индисович

Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мальгина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мальгин Дмитрий Индисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Дмитрий Индисович

Смерть
Неизвестно