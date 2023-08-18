Мальгина Ирина Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Мальгин Дмитрий Индисович
Рождение ребёнка
19.12.1919
Дочь: Мальгина Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальгин Дмитрий Индисович
Большой Камыш, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мальгина Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мальгин Дмитрий Индисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно