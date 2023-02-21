Логинова (Грачёва) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Грачёва) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане

Дата рождения

10.06.1921

Дата смерти

12.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
22.12.1949

Сын: Логинов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
08.02.1952

Сын: Грачёв Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович

Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Смерть
12.12.1982
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