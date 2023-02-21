Логинова (Грачёва) Анастасия Яковлевна
Место рожденияРоссия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Дата рождения10.06.1921
Дата смерти12.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
22.12.1949
Сын: Логинов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Рождение ребёнка
08.02.1952
Отец ребёнка: Логинов Дмитрий Петрович
Россия Ульяновская область Никольское на Черемшане
Смерть
12.12.1982