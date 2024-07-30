Самсонова Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Валентина Анатольевна

Место рождения

Собина

Дата рождения

01.01.1959

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959

Отец: Самсонов Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москвичев Евгений Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москвичев Евгений Иванович

Москва, город федерального значения Москва

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