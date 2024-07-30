Самсонова Валентина Анатольевна
Место рожденияСобина
Дата рождения01.01.1959
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1959
Отец: Самсонов Анатолий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москвичев Евгений Иванович
Москва, город федерального значения Москва