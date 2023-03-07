незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Чувашева Надежда Евсеева
Рождение
1789
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Чувашева Надежда Евсеева
Бракосочетание
До 1821
Жена: Чувашева Надежда Евсеева
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Чувашева Надежда Евсеева
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1821