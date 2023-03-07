незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинезаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный

незаконнорожденный Тимофей Григорьев/незаконнорожденный

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1717

Сын: Чувашев Ипат Тимофеев

Мать ребёнка: Чувашева Надежда Евсеева

Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: Чувашева Марина Терентьева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Чувашев Мефодий Тимофеев

Мать ребёнка: Чувашева Надежда Евсеева

Бракосочетание
До 1821

Жена: Чувашева Надежда Евсеева

Рождение ребёнка
1822

Сын: Чувашев Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Чувашева Надежда Евсеева

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1821
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close