Войтишкин (Войтихин) Севастиан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтишкин (Войтихин) Севастиан Николаевич

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Место рождения

Нивки, Добрушский район, Гомельская область

Дата рождения

17.12.1886

Дата смерти

Около ?.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1886

Отец: Войтишкин Николай Лаврентьевич

Мать: Войтишкина Стефанида Парфенова

Нивки, Добрушский район, Гомельская область
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Войтишко Вера

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Войтишко Иван Севастианович

Мать ребёнка: Войтишко Вера

место рождения названо аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан | Несмотря на то, что в документе указано место рождения "аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан", вероятнее всего семья... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1914

Сын: Войтишко Дмитрий Севастианович

Мать ребёнка: Войтишко Вера

Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Войтишко Наталья

Рождение ребёнка
После 1915

Дочь: Любовь Севастиановна

Мать ребёнка: Войтишко Мария

Бракосочетание
После 1921

Жена: Войтишко Мария

Рождение ребёнка
06.06.1924

Дочь: Нина Севастиановна

Мать ребёнка: Войтишко Мария

Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.10.1927

Дочь: Зинаида Севастиановна

Мать ребёнка: Войтишко Мария

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Бракосочетание
После 1933

Жена: Войтишко Наталья

Арест
1943
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Арестован в Лениндорфе, помещен в Кизлярскую тюрьму | Был арестован за сгоревшую копну сена в поле, которую сторожил сторожил. Вероятнее всего донос был ложным, поскольку обвинен был в курении, хотя с... Показать все
Смерть
Около ?.01.1945
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Причина смерти: Жестокие побои или от Простуды в тюрьме | Перед смертью сидел в Кизлярской тюрьме. Был арестован за сгоревшую копну сена в поле, которую сторожил сторожил. | Лениндорф, Lenindorf, Rass... Показать все
Похороны
?.01.1945
Рассвет, Тарумовский муниципальный район, Республика Дагестан
Лениндорф, Lenindorf, Rassvet, Рассвет
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