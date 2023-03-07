Войтишкин (Войтихин) Севастиан Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1886
Дата смертиОколо ?.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1886
Бракосочетание
Около 1911
Жена: Войтишко Вера
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Войтишко Иван Севастианович
Мать ребёнка: Войтишко Вера
место рождения названо аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан | Несмотря на то, что в документе указано место рождения "аул Бамакек-Юрт, Хасагортовский район, Дагестан", вероятнее всего семья... Показать все
Рождение ребёнка
17.02.1914
Сын: Войтишко Дмитрий Севастианович
Мать ребёнка: Войтишко Вера
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Войтишко Наталья
Рождение ребёнка
После 1915
Дочь: Любовь Севастиановна
Мать ребёнка: Войтишко Мария
Бракосочетание
После 1921
Жена: Войтишко Мария
Рождение ребёнка
06.06.1924
Дочь: Нина Севастиановна
Мать ребёнка: Войтишко Мария
Гулькевичи, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.10.1927
Дочь: Зинаида Севастиановна
Мать ребёнка: Войтишко Мария
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Хасавъ-Юртъ, Хасавъ-Юртовский округ, Терская область, Российская империя
Бракосочетание
После 1933
Жена: Войтишко Наталья
Арест
1943
Арестован в Лениндорфе, помещен в Кизлярскую тюрьму | Был арестован за сгоревшую копну сена в поле, которую сторожил сторожил. Вероятнее всего донос был ложным, поскольку обвинен был в курении, хотя с... Показать все
Смерть
Около ?.01.1945
Причина смерти: Жестокие побои или от Простуды в тюрьме | Перед смертью сидел в Кизлярской тюрьме. Был арестован за сгоревшую копну сена в поле, которую сторожил сторожил. | Лениндорф, Lenindorf, Rass... Показать все
Похороны
?.01.1945
Лениндорф, Lenindorf, Rassvet, Рассвет