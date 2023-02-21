Джамалутдинов Кагир Джамалутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джамалутдинов Кагир Джамалутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джамалутдинов Джамалутдин Кагирович

Мать: Юсупаева Майсарат Юсупаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джамалутдинова Аида Кагировна

Мать ребёнка: Джамалутдинова Саният

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джамалутдинов Джамалутдин Кагирович

Мать ребёнка: Джамалутдинова Саният

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джамалутдинова Джамиля Кагировна

Мать ребёнка: Джамалутдинова Саният

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джамалутдинова Саният

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