Отрокова Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отрокова Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отроков Василий Матвеев

Рождение ребёнка
11.09.1893

Дочь: (Отрокова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Отроков Василий Матвеев

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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