Отрокова Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1893
Дочь: (Отрокова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Отроков Василий Матвеев
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно