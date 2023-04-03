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Пономарева Анна Петровна

Место рождения

Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод

Дата рождения

1865

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пономарев Александр Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович

Косой Брод, Россия
Бракосочетание
1890

Муж: Пономарев Иван Александрович

Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пономарев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович

Косой Брод, Россия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Пономарев Георгий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович

Россия, п. Полевской, с. Косой Брод
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пономарев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович

Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Смерть
1922
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
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