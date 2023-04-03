Пономарева Анна Петровна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Дата рождения1865
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пономарев Александр Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович
Косой Брод, Россия
Бракосочетание
1890
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пономарев Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович
Косой Брод, Россия
Рождение ребёнка
1893
Сын: Пономарев Георгий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович
Россия, п. Полевской, с. Косой Брод
Рождение ребёнка
1897
Сын: Пономарев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пономарев Иван Александрович
Россия, Свердловская область, г Полевской, Косой Брод
Смерть
1922
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод
Похороны
Неизвестно
Свердловская обл., Полевской, Косой Брод