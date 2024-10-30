Софонова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1853
Дочь: Власова (Шестакова) Ирина Евстигнеевна
Отец ребёнка: Шестаков Евстигней Егорович
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1874
Дочь: Шестакова Евгения Евстигнеевна
Отец ребёнка: Шестаков Евстигней Егорович
Смерть
Неизвестно