Софонова Александра Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Софонова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1853

Дочь: Власова (Шестакова) Ирина Евстигнеевна

Отец ребёнка: Шестаков Евстигней Егорович

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1874

Дочь: Шестакова Евгения Евстигнеевна

Отец ребёнка: Шестаков Евстигней Егорович

Смерть
Неизвестно

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