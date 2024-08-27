Столбикова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Столбикова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Столбиков Николай
Рождение ребёнка
17.04.1909
Сын: Столбиков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Столбиков Николай
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Столбикова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Столбиков Николай
Рождение ребёнка
1917
Сын: Столбиков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Столбиков Николай
Рождение ребёнка
1918
Сын: Столбиков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Столбиков Николай
Смерть
Неизвестно