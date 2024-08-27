Столбикова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбикова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Столбикова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Столбиков Николай

Рождение ребёнка
17.04.1909

Сын: Столбиков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Столбиков Николай

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Столбикова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Столбиков Николай

Рождение ребёнка
1917

Сын: Столбиков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Столбиков Николай

Рождение ребёнка
1918

Сын: Столбиков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Столбиков Николай

Смерть
Неизвестно

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