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Тропников Андрей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Тропников Алексей Миронов

Мать: Тропникова Ирина Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Александр Андреев

Мать ребёнка: Тропникова Анисья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропникова Анисья Федорова

Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.

Сын: Тропников Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Тропникова Анисья Федорова

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Тропников Василий Андреев

Мать ребёнка: Тропникова Анисья Федорова

Смерть
Неизвестно

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