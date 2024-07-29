Тропников Андрей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Александр Андреев
Мать ребёнка: Тропникова Анисья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.
Сын: Тропников Тимофей Андреев
Мать ребёнка: Тропникова Анисья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Тропников Василий Андреев
Мать ребёнка: Тропникова Анисья Федорова
Смерть
Неизвестно