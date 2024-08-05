Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1873
Сын: Трофимов Капитон Алексеевич
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Трофимов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Трофимова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1882
Дочь: (Трофимова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно