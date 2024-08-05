Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Трофимов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1871

Муж: Трофимов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Трофимов Капитон Алексеевич

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Трофимов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Трофимова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.09.1882

Дочь: (Трофимова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Трофимов Алексей Васильевич

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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