Грехов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1960

Дата смерти

03.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960

Отец: Грехов Михаил

Мать: Грехова Елена

Рождение ребёнка
16.12.1984

Сын: Танаков Александр Александрович

Мать ребёнка: Танакова Ирина

город Кушва, Свердловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Танакова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танакова Ирина

г. Кушва
Смерть
03.12.2012
г. Кушва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Кушва