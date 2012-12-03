Грехов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1960
Дата смерти03.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1960
Отец: Грехов Михаил
Мать: Грехова Елена
Рождение ребёнка
16.12.1984
Сын: Танаков Александр Александрович
Мать ребёнка: Танакова Ирина
город Кушва, Свердловская область
Развод
Неизвестно
Жена: Танакова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Танакова Ирина
г. Кушва
Смерть
03.12.2012
г. Кушва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Кушва