Кузёмкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1930
Дата смерти08.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1930
Отец: Кузёмкин Иван
Мать: Кузёмкина Евдокия
Рождение ребёнка
20.04.1954
Сын: Кузёмкин Юрий
Мать ребёнка: Кузёмкина Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузёмкина Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
13.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузёмкина Тамара
Шостка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузёмкина Тамара
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2003
Причина смерти: Сердечный приступ