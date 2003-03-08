Кузёмкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузёмкин Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1930

Дата смерти

08.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1930

Отец: Кузёмкин Иван

Мать: Кузёмкина Евдокия

Рождение ребёнка
20.04.1954

Сын: Кузёмкин Юрий

Мать ребёнка: Кузёмкина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузёмкина Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
13.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузёмкина Тамара

Шостка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузёмкина Тамара

Развод
Неизвестно

Жена: Кузёмкина Валентина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузёмкина Валентина Андреевна

Смерть
08.03.2003
Причина смерти: Сердечный приступ
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