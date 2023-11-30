Юдина Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.12.1968

Сын: Юдин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Юдин Николай Иванович

Рождение ребёнка
04.02.1974

Дочь: Заводова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Юдин Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1982

Дочь: Юдина Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Юдин Николай Иванович

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