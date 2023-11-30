Юдина Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1968
Отец ребёнка: Юдин Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1974
Дочь: Заводова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Юдин Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1982
Дочь: Юдина Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Юдин Николай Иванович