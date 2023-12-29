Круглов Андрей Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Андрей Прокопьев

Круглов Андрей Прокопьев

Место рождения

601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Круглов Прокопий Терентьев

Мать: Круглова Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1866

Дочь: (Круглова) Наталия Андреева

Мать ребёнка: Круглова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Круглов Тимофей Андреев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Круглов Андроник Андреев

Мать ребёнка: Круглова Ирина Семенова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.