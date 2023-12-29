Круглов Андрей Прокопьев
Место рождения601110 Aksenovo, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Круглов Прокопий Терентьев
Мать: Круглова Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1866
Дочь: (Круглова) Наталия Андреева
Мать ребёнка: Круглова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Круглова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Круглова Ирина Семенова