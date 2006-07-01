Духович (Давыдова) Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1924
Дата смерти01.07.2006
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924
Отец: Давыдов Егор Павлович
Рождение ребёнка
30.04.1947
Сын: Давыдов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Новиков Алексей
Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1956
Сын: Духович Александр Николаевич
Отец ребёнка: Духович Николай Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2006