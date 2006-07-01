Духович (Давыдова) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духович (Давыдова) Ольга Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1924

Дата смерти

01.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1924

Отец: Давыдов Егор Павлович

Мать: Давыдова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.1947

Сын: Давыдов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Новиков Алексей

Мельничное, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1956

Сын: Духович Александр Николаевич

Отец ребёнка: Духович Николай Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духович Николай Данилович

Смерть
01.07.2006
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