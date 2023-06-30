Peterson Nikolai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPeterson Nikolai

Peterson Nikolai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петерсон Тимофей

Мать: не указана