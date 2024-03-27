Калюжная (Калюжная) Ховронья
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1906
Дочь: Рублевская Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1912
Сын: Калюжный Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Калюжный Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович
с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Смерть
Неизвестно
Украина