Калюжная (Калюжная) Ховронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Калюжная) Ховронья

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Рублевская Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1909

Сын: Калюжный Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
1912

Сын: Калюжный Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Калюжный Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Иван Андреевич

Отец ребёнка: Калюжный Андрей Павлович

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Смерть
Неизвестно
Украина
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