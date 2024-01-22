(Шулыгина) Марья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулыгина) Марья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шулыгина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шулыгин Василий Петрович

Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Шулыгин Василий (Младший)

Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Шулыгина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович

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