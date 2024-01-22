(Шулыгина) Марья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шулыгина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шулыгин Василий (Младший)
Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Шулыгина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Шулыгин Пётр Михайлович