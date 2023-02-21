Иванова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Марина

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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