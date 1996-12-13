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Леденцов Максим Алексеевич
Леденцов Максим Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.1996
Пол
Мужской
Отец
Леденцов Алексей Николаевич
1975 г.р.
Мать
Вшивцева Наталья Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1996
Отец:
Леденцов Алексей Николаевич
Мать:
Вшивцева Наталья Викторовна
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