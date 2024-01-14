Орлов М Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орлов В Тимофеевич
Мать: Бородина Е. Люциановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: М
Мать ребёнка: Орлова Инга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Н
Мать ребёнка: Орлова Инга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: М
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Инга