Орлов М Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов М Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов В Тимофеевич

Мать: Бородина Е. Люциановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: М

Мать ребёнка: Орлова Инга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Н

Мать ребёнка: Орлова Инга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Н

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: М

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Инга

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