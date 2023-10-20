(Белозерова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1939
Дочь: Ладыко Вера
Отец ребёнка: Михневич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гейкина Мария
Отец ребёнка: Михневич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михневич Роман
Отец ребёнка: Михневич Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михневич Михаил