(Белозерова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белозерова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1939

Дочь: Ладыко Вера

Отец ребёнка: Михневич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гейкина Мария

Отец ребёнка: Михневич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михневич Роман

Отец ребёнка: Михневич Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михневич Михаил

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