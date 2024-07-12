Макарова Екатерина Ивановна Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучумов Василий

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бучумов Иван Васильев

Отец ребёнка: Бучумов Василий

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Евграфова (Макарова) Вера Онисимовна

Отец ребёнка: Макаров Анисим

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Макарова Надежда Онисимова

Отец ребёнка: Макаров Анисим

Смерть
Неизвестно

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