Макарова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бучумов Василий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бучумов Василий
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Евграфова (Макарова) Вера Онисимовна
Отец ребёнка: Макаров Анисим
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Макарова Надежда Онисимова
Отец ребёнка: Макаров Анисим
Смерть
Неизвестно