Гнездилов Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнездилов Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.06.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнездилова Римма Александровна

Рождение ребёнка
23.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнездилова Римма Александровна

Смерть
01.06.2021

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