Гнездилов Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.06.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнездилова Римма Александровна
Рождение ребёнка
23.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнездилова Римма Александровна
Смерть
01.06.2021