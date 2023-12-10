Хорло Ефросинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.06.1920
Дочь: Виденеева Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Хорло Иосиф
Хриповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Хорло Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорло Наталья Иосифовна
Отец ребёнка: Хорло Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорло Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Хорло Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хорло Иосиф
Смерть
Неизвестно