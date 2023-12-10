Хорло Ефросинья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорло Ефросинья Михайловна

Хорло Ефросинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1920

Дочь: Виденеева Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Хорло Иосиф

Хриповка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хорло Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Хорло Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорло Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: Хорло Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорло Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Хорло Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хорло Фёдор Иосифович

Отец ребёнка: Хорло Иосиф

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close