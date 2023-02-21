Осипова (Кропотухина) Александра Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Кропотухина) Александра Мироновна

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Место рождения

Россия, рамонский р-н, Масловка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кропотухин Мирон

Мать: Кропотухина ?

Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
10.09.1933

Сын: Осипов Алексей

Отец ребёнка: Осипов Николай Никанорович

Россия, село Князево
Смерть
Около 1986
Россия, Воронеж
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное, Воронеж
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