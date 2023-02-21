Осипова (Кропотухина) Александра Мироновна
Место рожденияРоссия, рамонский р-н, Масловка
Дата рождения1908
Дата смертиОколо 1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кропотухин Мирон
Мать: Кропотухина ?
Россия, рамонский р-н, Масловка
Рождение ребёнка
10.09.1933
Сын: Осипов Алексей
Отец ребёнка: Осипов Николай Никанорович
Россия, село Князево
Смерть
Около 1986
Россия, Воронеж
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Юго-Западное, Воронеж