Дзивина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1927
Дата смерти09.07.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1927
Рождение ребёнка
10.01.1965
Дочь: Дашкевич Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Дашкевич Анатолий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзивина Вера Александровна
Отец ребёнка: Дзивин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзивин Юрий Александрович
Отец ребёнка: Дзивин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзивина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Дзивин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дзивин Александр Александрович
Отец ребёнка: Дзивин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дзивин Александр
Смерть
09.07.2005
Лобва, Новолялинский, Свердловская область