Дзивина Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзивина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1927

Дата смерти

09.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1927

Отец: Савельев Дмитрий Сидорович

Мать: Савельева Прасковья Афонасьевна

Рождение ребёнка
10.01.1965

Дочь: Дашкевич Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Дашкевич Анатолий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзивина Вера Александровна

Отец ребёнка: Дзивин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзивин Юрий Александрович

Отец ребёнка: Дзивин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзивина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Дзивин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дзивин Александр Александрович

Отец ребёнка: Дзивин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзивин Александр

Смерть
09.07.2005
Лобва, Новолялинский, Свердловская область
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