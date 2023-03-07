Яворская (Вербицкая) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Вербицкая) Анна Андреевна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
30.05.1910 ст.

Муж: Яворский Василий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.04.1911 ст.

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Яворский Василий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
05.11.1913 ст.

Сын: Яворский Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Яворский Василий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
22.07.1919

Сын: Яворский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Яворский Василий Францевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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