Яворская (Вербицкая) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1910 ст.
Рождение ребёнка
01.04.1911 ст.
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Яворский Василий Францевич
Рождение ребёнка
05.11.1913 ст.
Сын: Яворский Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Яворский Василий Францевич
Рождение ребёнка
22.07.1919
Сын: Яворский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Яворский Василий Францевич
Смерть
Неизвестно