Королев Дмитрий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Дмитрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1972

Отец: не указан

Мать: Королёва Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.12.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.06.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область