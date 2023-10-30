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Степанова Маргарита Викторовна
Степанова Маргарита Викторовна
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Место рождения
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Дата рождения
24.05.1973
Пол
Женский
Отец
Степанов Виктор Иванович
Мать
Котовская Тамара Сергеевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1973
Отец:
Степанов Виктор Иванович
Мать:
Котовская Тамара Сергеевна
Южно-Сахалинск
, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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