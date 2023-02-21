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Обухов Андронник Родионович
Обухов Андронник Родионович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1819
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Обухова Фекла Семеновна
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать:
Обухова Фекла Семеновна
Смерть
Неизвестно
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