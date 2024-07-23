Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.2002
Дочь: Соловьева Яна Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.2005
Дочь: Соловьева Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.09.2012
Сын: Соловьев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович