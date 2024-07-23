Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Крючкова) Оксана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1985

Отец: Крючков Сергей Михайлович

Мать: Крючкова Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
02.03.2002

Дочь: Соловьева Яна Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.2005

Дочь: Соловьева Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
13.09.2012

Сын: Соловьев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Иванович

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