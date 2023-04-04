Рудановский Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудановский Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1923

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1923

Отец: Рудановский Вадим

Мать: ?

Смерть
?.08.1941
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