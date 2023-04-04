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Рудановский Олег
Рудановский Олег
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.06.1923
Дата смерти
?.08.1941
Пол
Мужской
Отец
Рудановский Вадим
1905 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1923
Отец:
Рудановский Вадим
Мать:
?
Смерть
?.08.1941
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