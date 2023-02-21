Барановская Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1941
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1941
Отец: Барановский Иван Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.05.1965
Сын: Андриевский Александр Владимирович
Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1967
Дочь: Миронова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
27.06.1969
Дочь: Андриевская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
01.11.1986
Дочь: Романова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич