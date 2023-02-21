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Барановская Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1941

Отец: Барановский Иван Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.05.1965

Сын: Андриевский Александр Владимирович

Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
01.04.1967

Дочь: Миронова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
27.06.1969

Дочь: Андриевская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
01.11.1986

Дочь: Романова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Андриевский Владимир Григорьевич

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