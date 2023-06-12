Киселёва (Фролова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1898
Дата смерти04.11.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898
Отец: Фролов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Киселёв Василий Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Киселёва Нина Николаевна
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Киселёв Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Киселёва Софья Николаевна
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Киселёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Киселёв Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Киселёв Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Киселёв Николай Николаевич
Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич
Смерть
04.11.1984