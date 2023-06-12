Киселёва (Фролова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Фролова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1898

Дата смерти

04.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1898

Отец: Фролов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Киселёв Василий Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Киселёва Нина Николаевна

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Киселёв Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Киселёва Софья Николаевна

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Киселёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Киселёв Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Киселёв Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Киселёв Николай Николаевич

Отец ребёнка: Киселёв Николай Николаевич

Смерть
04.11.1984