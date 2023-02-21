(Лукашевич) Фекла Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лукашевич) Фекла Парфенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Лукашевич Парфен Никифоров

Мать: Лукашевич Федора Парфенова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сак Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Атропов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тит Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Атропов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Атропов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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