(Лукашевич) Фекла Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сак Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Атропов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тит Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Атропов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Атропов
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно