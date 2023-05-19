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Устрофеев Федот Корнилов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Устрофеев Корнил Максимов

Мать: Устрофеева Татьяна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
1784