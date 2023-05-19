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Устрофеев Федот Корнилов
Устрофеев Федот Корнилов
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Место рождения
Березняки
, Егорьевск, Московская область
Дата рождения
1782
Дата смерти
1784
Пол
Мужской
Отец
Устрофеев Корнил Максимов
1751 г.р.
Мать
Устрофеева Татьяна Антонова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Устрофеев Корнил Максимов
Мать:
Устрофеева Татьяна Антонова
Березняки
, Егорьевск, Московская область
Смерть
1784
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