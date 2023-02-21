Прокофьева Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1887

Дочь: Екатерин Иоанновна

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
13.01.1892

Сын: Прокофьев Василий Иоаннович

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мария Иоанновна

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.10.1894

Сын: Прокофьев Александр Иоаннович

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
23.05.1900

Дочь: Антонина Иоанновна

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
26.05.1903

Дочь: Анна Иоанновна

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Сергей Иоанович

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокофьев Павел Иоаннович

Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьев Иоанн Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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