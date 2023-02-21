Прокофьева Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1887
Дочь: Екатерин Иоанновна
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
13.01.1892
Сын: Прокофьев Василий Иоаннович
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мария Иоанновна
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
21.10.1894
Сын: Прокофьев Александр Иоаннович
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
23.05.1900
Дочь: Антонина Иоанновна
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
26.05.1903
Дочь: Анна Иоанновна
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Сергей Иоанович
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокофьев Павел Иоаннович
Отец ребёнка: Прокофьев Иоанн Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно