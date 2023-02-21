Мартыненко (Потягайло) Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1850 по 1891
Дата смертиС 1910 по 1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1905
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Мартыненко Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
23.02.1908
Дочь: Мартыненко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Рождение ребёнка
26.06.1910
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович
Смерть
С 1910 по 1991