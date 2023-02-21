Мартыненко (Потягайло) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко (Потягайло) Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1850 по 1891

Дата смерти

С 1910 по 1991

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1905

Муж: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Мартыненко Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.02.1908

Дочь: Мартыненко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.06.1910

Сын: Мартыненко Пётр Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Семёнович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
С 1910 по 1991
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