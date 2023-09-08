Духанина (Климова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1970
Отец: Климов Валерий Александрович
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духанин Андрей
Отец ребёнка: Духанин Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духанин Роман
Отец ребёнка: Духанин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Духанин Евгений
Место жительства
Неизвестно