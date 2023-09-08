Духанина (Климова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духанина (Климова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1970

Отец: Климов Валерий Александрович

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духанин Андрей

Отец ребёнка: Духанин Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духанин Роман

Отец ребёнка: Духанин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духанин Евгений

Место жительства
Неизвестно
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