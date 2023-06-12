Иванов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1999
Дочь: Иванова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.2008
Дочь: Иванова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности