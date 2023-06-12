Иванов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1999

Дочь: Иванова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.2008

Дочь: Иванова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности