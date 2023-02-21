Давыдова Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1801
Муж: Давыдов Давид
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: Марк Давыдов, Иван Цаплин
Рождение ребёнка
24.05.1811
Сын: Давыдов Семен
Отец ребёнка: Давыдов Давид
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Андрей Давыдов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Давыдов Василий
Отец ребёнка: Давыдов Давид
Рождение ребёнка
1819
Сын: Давыдов Лукьян
Отец ребёнка: Давыдов Давид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Архип
Отец ребёнка: Давыдов Давид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Михаил
Отец ребёнка: Давыдов Давид
Смерть
Неизвестно