Давыдова Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Анастасия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1801

Муж: Давыдов Давид

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Поручители: Марк Давыдов, Иван Цаплин
Рождение ребёнка
24.05.1811

Сын: Давыдов Семен

Отец ребёнка: Давыдов Давид

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Крестный Андрей Давыдов
Рождение ребёнка
1811

Сын: Давыдов Василий

Отец ребёнка: Давыдов Давид

Рождение ребёнка
1819

Сын: Давыдов Лукьян

Отец ребёнка: Давыдов Давид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Архип

Отец ребёнка: Давыдов Давид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Михаил

Отец ребёнка: Давыдов Давид

Смерть
Неизвестно
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