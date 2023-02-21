Кондрашова (Крючкова?) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Крючкова?) Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1893

Сын: Кондрашов Андрей

Отец ребёнка: Кондрашов Иосиф

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Иосиф

Рождение ребёнка
04.08.1915

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Кондрашов Иосиф

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иосиф

Смерть
Неизвестно
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