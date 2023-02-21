Кондрашова (Крючкова?) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1893
Сын: Кондрашов Андрей
Отец ребёнка: Кондрашов Иосиф
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Иосиф
Рождение ребёнка
04.08.1915
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кондрашов Иосиф
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Иосиф
Смерть
Неизвестно