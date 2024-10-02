Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1841
Дата смерти25.06.1896
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1841
Отец: Schmidt Carl
Бракосочетание
03.10.1860
Муж: Dahlinger Christian
Рождение ребёнка
20.10.1861
Отец ребёнка: Dahlinger Christian
Рождение ребёнка
22.10.1864
Сын: Dahlinger Friedrich Peter
Отец ребёнка: Dahlinger Christian
Смерть
25.06.1896