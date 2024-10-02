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Dahlinger (Schmidt) Catharina Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1841

Дата смерти

25.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1841

Отец: Schmidt Carl

Мать: Schmidt (Eidemüller) Christine

Бракосочетание
03.10.1860

Муж: Dahlinger Christian

Рождение ребёнка
20.10.1861

Сын: Dahlinger Georg Peter

Отец ребёнка: Dahlinger Christian

Рождение ребёнка
22.10.1864

Сын: Dahlinger Friedrich Peter

Отец ребёнка: Dahlinger Christian

Смерть
25.06.1896

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