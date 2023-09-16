Нижник (Моцак) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти20.12.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1819
Муж: Нижник Михаил Саввин
Рождение ребёнка
1833
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нижник Михаил Саввин
Рождение ребёнка
1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нижник Михаил Саввин
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.12.1837