Нижник (Моцак) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник (Моцак) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

20.12.1837

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1819

Муж: Нижник Михаил Саввин

Рождение ребёнка
1833

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нижник Михаил Саввин

Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нижник Михаил Саввин

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.12.1837
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